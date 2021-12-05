«Тоттенхэм» разгромил «Норвич» и остался впереди МЮ в таблице АПЛ
Рангник в дебюте у руля МЮ сделал то, что не удалось Клоппу и Тухелю
Немец взял три очка в первой игре
19:04
Ральф Рангник / фото - Marca
В матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).
Эта игра стала для нового тренера МЮ Ральфа Рангника первой у руля «дьяволов».
63-летний специалист стал первым немецким специалистом в истории, выигравшим свой дебютный матч в АПЛ, сообщает Opta.
Такое не удавалось раньше Феликсу Магату, Яну Зиверту, Даниэлю Фарке и даже двум звездным ученикам самого Рангника – Юргену Клоппу и Томасу Тухелю.
Напомним, Рангник нашел в «Астон Вилле» замену для Поля Погба.
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