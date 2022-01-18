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Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба

Француз уже вернулся в общую группу «дьяволов»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:44
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Поль Погба / фото - MUFC

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о своих планах на полузащитника Поля Погба:

«С первых же дней вы могли увидеть, что он присутствует на тренировках, и то, что я увидел, выглядит многообещающе с прицелом на будущее. Я с нетерпением жду, когда он вернется.

Вчера Поль впервые занимался с общей группой, и на первой же тренировке он показал, каким выдающимся игроком может быть.

Он не сможет сыграть на этой неделе, однако может вернуться после паузы на матчи сборных».

Француз не играл со второго ноября, когда он получил тяжелую травму подколенного сухожилия в матче ЛЧ с «Аталантой».

В СМИ ходит много слухов о будущем хавбека, чей контракт с «дьяволами» истекает грядущим летом.

Ранее сообщалось, что Погба покинет МЮ и уже определился со следующим клубом.

Павел Харченко
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Теги

Поль Погба Ральф Рангник Манчестер Юнайтед

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