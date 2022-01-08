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Рангник: «Я уверен, что игроки слушают меня, и пытаются следовать моим советам»

Наставник «дьяволов» прокомментировал свои отношения с футболистами клуба
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08 января 10:20
Рангник: «Я уверен, что игроки слушают меня, и пытаются следовать моим советам»
Ральф Рангник / фото - Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал свои отношения с футболистами клуба.

Рангника цитирует BBC:

«У нас большая команда. Если у вас так много игроков, и только 10 полевых футболистов могут играть, и три замены, то у вас довольно много игроков, которые не играют или даже не проходят в состав. Эти игроки недовольны ситуацией. Это очевидно. У нас также есть игроки, контракты которых истекают летом, и, может быть, один или два человека, которые хотят уйти, несмотря на то что у них есть действующий контракт.

Я уверен, что игроки слушают меня, и думаю, что в последних играх мы показали, что они пытаются следовать советам, которые я им даю. Мы пропускаем меньше голов, чем раньше – 0,6 за игру по сравнению со средним показателем 1,7. Но все дело в балансе. Нам нужно найти наилучший возможный баланс между нападением и защитой. Это еще то, в чем мы должны совершенствоваться».

Немецкий специалист Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре.

Рене Тер Велде
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Теги

Ральф Рангник Манчестер Юнайтед

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