Рангник: «Я уверен, что игроки слушают меня, и пытаются следовать моим советам»

Ральф Рангник / фото - Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал свои отношения с футболистами клуба.

Рангника цитирует BBC:

Я уверен, что игроки слушают меня, и думаю, что в последних играх мы показали, что они пытаются следовать советам, которые я им даю. Мы пропускаем меньше голов, чем раньше – 0,6 за игру по сравнению со средним показателем 1,7. Но все дело в балансе. Нам нужно найти наилучший возможный баланс между нападением и защитой. Это еще то, в чем мы должны совершенствоваться».