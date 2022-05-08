Рангник: «Мы играли без веры в себя, без агрессии, вот почему у нас возникли проблемы»
Рангнік: «Жахливий виступ. З першої до останньої хвилини цього матчу ми робили недостатньо»
Наставник «Манчестер Юнайтед» висловився стосовно поразки від «Брайтона»
11:19
Ральф Рангнік / Фото - sportingnewsГоловний тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангнік прокоментував розгромну поразку своєї команди у матчі против «Брайтона» (0:4) в рамках 36-го туру АПЛ.
Цитує німецького спеціаліста BBC.
«Жахливий виступ. З першої до останньої хвилини цього матчу ми робили недостатньо. Ми можемо лише вибачитися за таку принизливу поразку».
«Ми просто давали «Брайтону» надто багато часу та простору. Ми навіть не могли завадити їм віддавати передачі між лініями».
«Ми говорили гравцям, що треба діяти компактніше, але нам не вдавалося зупинити суперника. Не думаю, що футболісти нас ігнорували, просто у них не виходило. Ми давали надто багато зон «Брайтону», тому такий технічний суперник нас покарав».
Нагадаємо, що після 36 турів «Манчестер Юнайтед» посідає шосте місце у турнірній таблиці та втратив шанси на вихід до наступного розіграшу Ліги чемпіонів.
МЮ встановив клубний антирекорд за пропущеними голами в АПЛ.
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