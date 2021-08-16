«Заря» огласила заявку на матч ЛЕ с «Рапидом»
«Рапид» проиграл вторую игру подряд перед матчем с «Зарей»
Встреча состоится 19 августа
10:25
Фото: twitter.com/skrapid
«Рапид» в матче чемпионата Австрии проиграл «Альтаху» (1:2).
При этом вице-чемпион Австрии открыл счет в начале второго тайма, но пропустил дважды. Команда проиграла второй матч подряд после поражения от «Анортосиса» в квалификации Лиги Европы.
Проигрыш откинул венскую команду на 10-е место в таблице чемпионата.
«Рапид – соперник «Зари» по квалификации Лиги Европы. Первый матч состоится 19 августа.
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