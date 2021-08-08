Распад чемпионского состава. «Интер» покинет еще один лидер

Главные звезды постепенно покидают Милан

Лаутаро Мартинес / фото - Goal

Миланский «Интер» в шаге от того, чтобы распрощаться с еще одним лидером команды, сообщает The Times.

После появления финансовых проблем у руководства «неррадзурри» клуб уже покинули тренер Антонио Конте и правый защитник Ашраф Хакими. К тому же, лучший игрок прошлого сезона Серии А Ромелу Лукаку также уже находится одной ногой в «Челси».

Вслед за бельгийцем в другой лондонский клуб может последовать его партнер по атаке – аргентинец Лаутаро Мартинес. «Тоттенхэм» уже согласовал трансфер нападающего за 60 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Лаутаро отыграл за «Интер» 48 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 30 ассистов и выиграл с клубом Серию А. А также, со сборной Аргентины нападающий выиграл долгожданный трофей Копа Америка.

Напомним, также «Тоттенхэм» купил бывшего одноклубника Малиновского.