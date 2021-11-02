Защитник «Динамо» попал в заявку команды впервые за 15 месяцев
Расставил приоритеты. Блохин предпочел «Аталанту» – МЮ матчу «Динамо»
Обладатель Золотого мяча не выбрал для просмотра матч бывшей команды
2 ноября 23:29
Олег Блохин / фото - dynamo.kiev
Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Олег Блохин поделился на странице в Instagram фотографией, где он смотрит матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и МЮ.
Примечательно, что бывший «динамовец» не выбрал для просмотра матч своей родной команды с «Барселоной».
Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона».
«Топим за «Динамо». У киевлян на матче с «Барселоной» солидная поддержка олимпийских чемпиона и призера.
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