Федецкий: «Было бы интересно увидеть поединок Украина – Италия»
Рац: «Австрия сильнее, по статистике Украина выглядит не очень»
Экс-игрок «Шахтера» сделал прогноз на грядущий матч
Разван Рац / Фото: FootBoom
Бывший игрок «Шахтера» Разван Рац высказался о грядущем матче Украины и Австрии на Евро-2020.
«На таком турнире не всегда выигрывает тот, кто сильнее. Теоретически может быть, что Австрия сильнее, но это не факт.
В современном футболе все атакуют и все защищаются, мы не должны рассматривать как играет только оборона, мы должны рассматривать в целом, как играет и как защищается вся сборная Украины, вместе с Ярмоленко и Яремчук, у них тоже есть свои роли в обороне.
По статистике Украина выглядит не очень, но Шевченко должен решать эту проблему и сделать так, чтоб у наших ворот не было моментов».
Матч начнется в 19:00.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
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