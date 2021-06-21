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Рац: «Австрия сильнее, по статистике Украина выглядит не очень»

Экс-игрок «Шахтера» сделал прогноз на грядущий матч
Футбол Евро-2020
16:44
Рац: «Австрия сильнее, по статистике Украина выглядит не очень»
Разван Рац / Фото: FootBoom

Бывший игрок «Шахтера» Разван Рац высказался о грядущем матче Украины и Австрии на Евро-2020.

«На таком турнире не всегда выигрывает тот, кто сильнее. Теоретически может быть, что Австрия сильнее, но это не факт.

В современном футболе все атакуют и все защищаются, мы не должны рассматривать как играет только оборона, мы должны рассматривать в целом, как играет и как защищается вся сборная Украины, вместе с Ярмоленко и Яремчук, у них тоже есть свои роли в обороне.

По статистике Украина выглядит не очень, но Шевченко должен решать эту проблему и сделать так, чтоб у наших ворот не было моментов».


Матч начнется в 19:00.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Онлайн трансляция матча Украина – Австрия.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Украина – Австрия

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