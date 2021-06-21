Рац: «Австрия сильнее, по статистике Украина выглядит не очень»

Разван Рац / Фото: FootBoom

Бывший игрок «Шахтера» Разван Рац высказался о грядущем матче Украины и Австрии на Евро-2020.

В современном футболе все атакуют и все защищаются, мы не должны рассматривать как играет только оборона, мы должны рассматривать в целом, как играет и как защищается вся сборная Украины, вместе с Ярмоленко и Яремчук, у них тоже есть свои роли в обороне.

По статистике Украина выглядит не очень, но Шевченко должен решать эту проблему и сделать так, чтоб у наших ворот не было моментов».