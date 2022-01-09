Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Райо» упустил шанс обогнать «Барселону», сыграв вничью с вышедшим на 3 место «Бетисом»

В Испании напряженная битва за зону Лиги чемпионов
Футбол Примерa (Испания)
09 января 17:03
«Райо» упустил шанс обогнать «Барселону», сыграв вничью с вышедшим на 3 место «Бетисом»
фото - EL TIEMPO

В матче 21-го тура Примеры «Райо Вальекано» на своем поле принимал «Бетис».

Уже на 33-й минуте гости остались в меньшинстве, когда красную карточку заработал крайний защитник Морено.

Но это не помешало «огурцам» открыть счет – в добавленное время первого тайма отличился Каналес.

Но хозяева все же смогли конвертировать численное преимущество в забитый мяч, когда на 70й- минуте Балью вернул паритет.

«Райо» упустило шанс обогнать оступившуюся в этом туре «Барселону» в таблице Примеры.

А вот подопечные Пеллегрини единолично взобрались на третью строчку, оставив позади «Сосьедад».

Примера, 21-й тур

«Райо Вальекано» – «Бетис» 1:1

Голы: Балью, 70 – Каналес, 45+2.

«Райо Вальекано»: Зидан, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Комесанья, Оскар Валентин (Гвардиола, 60), Нтека (Гарсия, 67), Трехо (Сисс, 83), Фалькао, Паласон (Бебе, 67).

«Бетис»: Руй Силва, Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес, Вильям Карвалью, Родригес, Тельо (Руибаль, 84), Фекир, Иглесиас (Гуардадо, 40).

Предупреждения: Каналес (34), Гуардадо (45), Оскар Валентин (55), Руй Силва (87).

Удаление: Морено (33).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Райо Вальекано Бетис

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Реал» договорился о продаже хавбека в «Бетис» за 15 миллионов евро
«Реал» договорился о продаже хавбека в «Бетис» за 15 миллионов евро
Футбол Примерa (Испания)
06 января 18:18
«Атлетико» вернулся в топ-4, обыграв прямого конкурента
«Атлетико» вернулся в топ-4, обыграв прямого конкурента
Футбол Примерa (Испания)
02 января 19:07
В мадридском клубе обнаружены сразу 17 случаев заражения коронавирусом
В мадридском клубе обнаружены сразу 17 случаев заражения коронавирусом
Футбол Примерa (Испания)
29 декабря 2021г. 09:40
«Реал» отпустит Себальоса в «Бетис»
«Реал» отпустит Себальоса в «Бетис»
Футбол Примерa (Испания)
27 декабря 2021г. 12:10
«Атлетик» на 89-й минуте вырвал победу у «Бетиса» и охладил амбиции «бело-зеленых» в первой четверке
«Атлетик» на 89-й минуте вырвал победу у «Бетиса» и охладил амбиции «бело-зеленых» в первой четверке
Футбол Примерa (Испания)
19 декабря 2021г. 20:09
«Барселона» хочет вернуть защитника из «Бетиса»
«Барселона» хочет вернуть защитника из «Бетиса»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 декабря 2021г. 19:10

Новости: Футбол

Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Премьер-Лига (Англия)
11:38
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Сборная Украины
11:17
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
В Европе
11:12
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Серия А (Италия)
10:58
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Лига 1 (Франция)
10:50
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Серия А (Италия)
10:45
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
10:35
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
10:26
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
10:20
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости