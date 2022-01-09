«Райо» упустил шанс обогнать «Барселону», сыграв вничью с вышедшим на 3 место «Бетисом»

В Испании напряженная битва за зону Лиги чемпионов

фото - EL TIEMPO

В матче 21-го тура Примеры «Райо Вальекано» на своем поле принимал «Бетис».

Уже на 33-й минуте гости остались в меньшинстве, когда красную карточку заработал крайний защитник Морено.

Но это не помешало «огурцам» открыть счет – в добавленное время первого тайма отличился Каналес.

Но хозяева все же смогли конвертировать численное преимущество в забитый мяч, когда на 70й- минуте Балью вернул паритет.

«Райо» упустило шанс обогнать оступившуюся в этом туре «Барселону» в таблице Примеры.

А вот подопечные Пеллегрини единолично взобрались на третью строчку, оставив позади «Сосьедад».

Примера, 21-й тур

«Райо Вальекано» – «Бетис» 1:1

Голы: Балью, 70 – Каналес, 45+2.

«Райо Вальекано»: Зидан, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Комесанья, Оскар Валентин (Гвардиола, 60), Нтека (Гарсия, 67), Трехо (Сисс, 83), Фалькао, Паласон (Бебе, 67).

«Бетис»: Руй Силва, Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес, Вильям Карвалью, Родригес, Тельо (Руибаль, 84), Фекир, Иглесиас (Гуардадо, 40).

Предупреждения: Каналес (34), Гуардадо (45), Оскар Валентин (55), Руй Силва (87).

Удаление: Морено (33).