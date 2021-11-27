«Райо Вальекано» не смог дожать «Валенсию»

Команды поделили очки

Фото: twitter.com/valenciacf

«Валенсия» в матче 15 тура Ла Лиги сыграла вничью с «Райо Вальекано».

За весь матч хозяева создали лишь пару моментов. Один из них они смогли реализовать, но, правда, с пенальти.

А вот «Райо» весь матч владел инициативой. Правда, удалось лишь сравнять счет после перерыва.

«Райо» уже 5-й в таблице Ла Лиги. «Валенсия» лишь 9-я.

Ла Лига. 15-й тур:

«Валенсия» – «Райо Вальекано» 1:1

Голы: Солер, 19 (пен.) – Палазон, 64

«Валенсия»: Силлессен, Фулькье, Альдерете, Диакаби, Гайя, Солер, Гильямон, Васс (Муса, 82), Гедеш (Макси Гомес, 62), Дуро, Элдер Кошта (Черышев, 82).

«Райо»: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес (Посо, 59), Комесанья, Оскар Валентин, Гвардиола (Бебе, 79), Паласон (Мартин, 79).