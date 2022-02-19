«Райо Вальекано» проиграл четвертый матч подряд
«Эльче» в матче 25 тура Ла Лиги дома обыграл «Райо Вальекано».
Хозяева одержали волевую победу. Гарсия открыл счет за гостей в начале второго тайма, но до конца матча «Эльче» забил дважды и вырвал победу.
Решающий мяч забил Понсе на 84-й минуте. «Райо» проиграл четвертый матч подряд.
Ла Лига. 25-й тур:
«Эльче» – «Райо Вальекано» 2:1
Голы: Карильо, 76, Понсе, 84 – Гарсия, 52
«Эльче»: Бадия, Барраган (Хосан, 67), Бигас (Диего Гонсалес, 90), Роко, Мохика, Фидель (Понсе, 67), Маскарель (Кике Перес, 62), Гути (Марконе, 62), Моренте, Каррильо, Милья.
«Райо»: Зидан, Балиу, Савельич (Суарес, 80), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Сисс, 80), Оскар Валентин (Бебе, 86), Трехо, Гвардиола (Силла, 70), Паласон (Фалькао, 85).
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