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«Райо Вальекано» проиграл четвертый матч подряд

«Эльче» сумел победить дома
Футбол Примерa (Испания)
08:10
«Райо Вальекано» проиграл четвертый матч подряд
Фото: twitter.com/RayoVallecano

«Эльче» в матче 25 тура Ла Лиги дома обыграл «Райо Вальекано».

Хозяева одержали волевую победу. Гарсия открыл счет за гостей в начале второго тайма, но до конца матча «Эльче» забил дважды и вырвал победу.

Решающий мяч забил Понсе на 84-й минуте. «Райо» проиграл четвертый матч подряд.

Ла Лига. 25-й тур:

«Эльче» – «Райо Вальекано» 2:1

Голы: Карильо, 76, Понсе, 84 – Гарсия, 52

«Эльче»: Бадия, Барраган (Хосан, 67), Бигас (Диего Гонсалес, 90), Роко, Мохика, Фидель (Понсе, 67), Маскарель (Кике Перес, 62), Гути (Марконе, 62), Моренте, Каррильо, Милья.

«Райо»: Зидан, Балиу, Савельич (Суарес, 80), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Сисс, 80), Оскар Валентин (Бебе, 86), Трехо, Гвардиола (Силла, 70), Паласон (Фалькао, 85).

Андрей Усмонов
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