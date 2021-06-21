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«Райо Вальекано» вернулся в Ла Лигу
Команда выиграла плей-офф Сегунды
07:30
Фото: La Liga
«Райо Вальекано» стал последним участником следующего сезона Ла Лиги.
Команда из Мадрида выиграла плей-офф Сегунды, в финале обыграв «Жирону».
Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Жироны», однако в ответной встрече мадридцы выиграли 2:0. Таким образом, «Райо» стал третьим клубом, который вышел в Ла Лигу.
Напомним, прямое повышение заработали «Эспаньол» и «Мальорка».
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