Ассистент Кумана в «Барселоне» стал тренером Соболя в «Брюгге»
Райола дал обещание. «Барселона» сможет подписать Холанда, если найдет на него деньги
Форварда в команде хочет видеть лично президент клуба Лапорта
21:26
Эрлинг Холанд / Фото - Eurosport
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен летом 2022 года подписать нападающего Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Marca.
Вместе с этим, по информации Cuatro, агент форварда дортмундской «Боруссии» Мино Райола пообещал главе «сине-гранатовых» возможность осуществить трансфер. На это повлияло личное знакомство с менеджером игрока.
Однако остается главное условие совершения сделки. «Барселона» должна найти средства на трансфер.
Ранее президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что переезд Холанда в каталонский клуб невозможен.
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