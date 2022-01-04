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Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть

Райола дал обещание. «Барселона» сможет подписать Холанда, если найдет на него деньги

Форварда в команде хочет видеть лично президент клуба Лапорта
Футбол Примерa (Испания)
21:26
Райола дал обещание. «Барселона» сможет подписать Холанда, если найдет на него деньги
Эрлинг Холанд / Фото - Eurosport

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен летом 2022 года подписать нападающего Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Marca.

Вместе с этим, по информации Cuatro, агент форварда дортмундской «Боруссии» Мино Райола пообещал главе «сине-гранатовых» возможность осуществить трансфер. На это повлияло личное знакомство с менеджером игрока.

Однако остается главное условие совершения сделки. «Барселона» должна найти средства на трансфер.

Ранее президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что переезд Холанда в каталонский клуб невозможен.

Сергей Стаднюк
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Теги

Эрлинг Холанд Барселона (футбол) Жоан Лапорта Мино Райола Боруссия Дортмунд

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