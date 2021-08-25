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Райола потребует для Холанда зарплату 50 миллионов евро в год

Также агент будет выбивать бешенные комиссионные
Футбол Бундеслига (Германия)
09:48
Райола потребует для Холанда зарплату 50 миллионов евро в год
Эрлинг Холанд / фото - Bild

Миной Райола, агент нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда потребует следующим летом у потенциальных покупателей для своего клиента зарплату в 50 миллионов евро в год, сообщает Bild.

Скорее всего, норвежец этим летом никуда не перейдет и останется в Дортмунде, но следующим летом в его контракте активируется пункт, по которому его смогут выкупить за фиксированную сумму в 75 миллионов евро.

Агент желает, чтобы клуб, который решится на трансфер нападающего сделал игрока одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Помимо внушительной суммы для своего клиента, Райола также будет выбивать для себя комиссионные в размере 40 миллионов евро.

Главными претендентами на норвежского нападающего называют «Реал», МС, МЮ и «Баварию». Этим летом на игрока претендовал «Челси», предлагая 175 миллионов евро, но «Боруссия» отказала «аристократам», а те взамен приобрели у «Интера» Ромелу Лукаку.

В новом сезоне Холанд уже успел за 3 матча отметится 8 голевыми действиями.

Напомним, Юрген Клопп прокомментировал возможный трансфер норвежца в «Ливерпуль».

Павел Харченко
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Теги

Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд Мино Райола

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