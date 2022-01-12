Райола рассказал, когда Ибрагимович уйдет на пенсию
Райола: «Ради своих игроков я готов отправиться на войну»
Известный агент рассказал о своем отношении к футболистам
Фото: AFP
Известный футбольный агент Мино Райола рассказал о своем отношении к своим футболистам.
«Ради своих игроков я готов отправиться на войну. Я сделаю для них все, это словно мои сыновья. Меня ненавидят спортивные директора? Почему это? Я никогда не садился перед ними за стол переговоров с ружьем. Я просто очень хорошо знаю, чего стоят мои игроки, и какие клубы им нужны. Раз они ненавидят меня, то это самый большой комплимент. Это значит, что я хорошо справляюсь. Если бы они говорили: «Хорошо, что с этим игроком работает Райола. Нам будет легко», то это означало бы, что у меня проблемы.
Я люблю споры. Мне нравится придумывать стратегию и использовать ее, чтобы переубедить коллегу. Вы никогда не увидите меня в костюме и галстуке. Это не я. Я толстый и низкий. Люди долго недооценивали меня и говорили: «Как он выглядит? Он даже не может нормально одеться». Это был мой шанс. Сейчас все меня уважают».
Райола уже запросил круглую сумму за переход Эрлинга Холанда.
Комментарии 1