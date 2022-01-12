Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 39) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Окончен
17:00 Бернли - Манчестер Сити 0:2 Окончен
17:00 Челси - Брентфорд 1:4 Окончен
19:30 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:25
Вечер бокса. Артем Далакян - Хосбер Перес

Райола: «Ради своих игроков я готов отправиться на войну»

Известный агент рассказал о своем отношении к футболистам
Футбол В Европе
01 января 10:12
Райола: «Ради своих игроков я готов отправиться на войну»
Фото: AFP

Известный футбольный агент Мино Райола рассказал о своем отношении к своим футболистам.

«Ради своих игроков я готов отправиться на войну. Я сделаю для них все, это словно мои сыновья. Меня ненавидят спортивные директора? Почему это? Я никогда не садился перед ними за стол переговоров с ружьем. Я просто очень хорошо знаю, чего стоят мои игроки, и какие клубы им нужны. Раз они ненавидят меня, то это самый большой комплимент. Это значит, что я хорошо справляюсь. Если бы они говорили: «Хорошо, что с этим игроком работает Райола. Нам будет легко», то это означало бы, что у меня проблемы.

Я люблю споры. Мне нравится придумывать стратегию и использовать ее, чтобы переубедить коллегу. Вы никогда не увидите меня в костюме и галстуке. Это не я. Я толстый и низкий. Люди долго недооценивали меня и говорили: «Как он выглядит? Он даже не может нормально одеться». Это был мой шанс. Сейчас все меня уважают».


Райола уже запросил круглую сумму за переход Эрлинга Холанда.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мино Райола

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
12 января 2022г. 20:06
ну и рыло и пузо наел, на комиссии, Ад ждет собаку
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

Каски и бронежилеты. Роман Зозуля активно помогает ВСУ
Каски и бронежилеты. Роман Зозуля активно помогает ВСУ
Украинские легионеры
14:15
Пытали, а потом убили. В Киевской области обнаружено тело украинского футболиста
Пытали, а потом убили. В Киевской области обнаружено тело украинского футболиста
В Украине
10:50
Бывший тренер сборной россии отказался общаться с российскими журналистами
Бывший тренер сборной россии отказался общаться с российскими журналистами
В Европе
09:45
Сложнейший гол Ярмоленко признал лучшим в «Вест Хэме» в марте
Сложнейший гол Ярмоленко признал лучшим в «Вест Хэме» в марте
Украинские легионеры
09:15
Официально. Де Пена покинул «Динамо» и стал одноклубником Тайсона
Официально. Де Пена покинул «Динамо» и стал одноклубником Тайсона
Украинская Премьер-лига
08:50
Маркевич: «Никогда не видел такого единства украинской нации, как сейчас»
Маркевич: «Никогда не видел такого единства украинской нации, как сейчас»
Украинская Премьер-лига
08:22
Петраков: «Нам нужно построить большую стену на границе с россией»
Петраков: «Нам нужно построить большую стену на границе с россией»
Сборная Украины
02 апреля 22:55
Луческу: «Нам удалось вывезти в Румынию основное ядро сборной Украины»
Луческу: «Нам удалось вывезти в Румынию основное ядро сборной Украины»
Украинская Премьер-лига
02 апреля 22:33
Официально. Футболисты «Динамо» покинули Украину
Официально. Футболисты «Динамо» покинули Украину
Украинская Премьер-лига
02 апреля 22:13
Все новости

Популярные новости

Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 12:08
1
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
Бокс Профессиональный бокс
01 апреля 12:38
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Бокс
29 марта 14:15
3
Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Бокс Профессиональный бокс
28 марта 10:38
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Футбол В мире
31 марта 18:52
Владимир Кличко покинул Украину
Владимир Кличко покинул Украину
Бокс Профессиональный бокс
31 марта 11:15
Все новости