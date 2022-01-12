Райола: «Ради своих игроков я готов отправиться на войну»

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Известный футбольный агент Мино Райола рассказал о своем отношении к своим футболистам.

Я люблю споры. Мне нравится придумывать стратегию и использовать ее, чтобы переубедить коллегу. Вы никогда не увидите меня в костюме и галстуке. Это не я. Я толстый и низкий. Люди долго недооценивали меня и говорили: «Как он выглядит? Он даже не может нормально одеться». Это был мой шанс. Сейчас все меня уважают».