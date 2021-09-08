Райс – приоритетный трансфер для «Манчестер Юнайтед» на следующее лето.

Полузащитник «Вест Хэма» желает оказаться рядом с Роналду





Деклан Райс / Фото - whufc.com

Хавбек «Вест Хэма»стал главной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно. Об этом сообщаетМанкунианцы уже обсуждают формат возможной сделки.Сам Райс заинтересован в переходе в стан «красных дьяволов». Он задавал, с которыми вместе играет за сборную Англии, вопросы о клубе.Действующее соглашение Райса с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года, и футболист не намерен подписывать новый контракт. Ожидается, что сезон-2021/22 станет для него последним в лондонском клубе.«Вест Хэм» оценивает 22-летнего хавбека в 80+ млн фунтов. В минувшем сезоне Райс сыграл 32 матча в АПЛ и забил 2 гола.Ранее сообщалось, что