«Манчестер Юнайтед» будет выплачивать «Ювентусу» деньги за Роналду до 2026 года
Райс – приоритетный трансфер для «Манчестер Юнайтед» на следующее лето.
Полузащитник «Вест Хэма» желает оказаться рядом с Роналду
19:39
Деклан Райс / Фото - whufc.comХавбек «Вест Хэма» Деклан Райс стал главной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно. Об этом сообщает Manchester Evening News.
Манкунианцы уже обсуждают формат возможной сделки.
Сам Райс заинтересован в переходе в стан «красных дьяволов». Он задавал Харри Магуайру и Люку Шоу, с которыми вместе играет за сборную Англии, вопросы о клубе.
Действующее соглашение Райса с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года, и футболист не намерен подписывать новый контракт. Ожидается, что сезон-2021/22 станет для него последним в лондонском клубе.
«Вест Хэм» оценивает 22-летнего хавбека в 80+ млн фунтов. В минувшем сезоне Райс сыграл 32 матча в АПЛ и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что Оле-Гуннар Сульшер заинтересован в услугах главной звезды «Вест Хэма».
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