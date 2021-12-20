Шаран: «Динамо» смотрелось организованнее и солиднее «Шахтера»
Райский отдых. Жена защитника «Шахтера» обнажилась в ванной с шампанским
Супруга Валерия Бондаря сейчас на Мальдивах
Валерий Бондарь и Дарья Савина / Фото: Instagram
Дарья Савина, супруга защитника «Шахтера» Валерия Бондаря, в своем Instagram поделилась фото с отдыха на Мальдивах.
Напомним, сейчас на Мальдивах также отдыхает защитник «Динамо» Илья Забарный вместе со своей жгучей подругой и лучший бомбардир УПЛ Артем Довбык с женой, которая имеет идеальные формы.
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