Разбомбленный рашистами стадион в Чернигове убрали и провели на нем футбольный матч

Украину не победить

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На разбомбленном рашистами стадионе им. Юрия Гагарина в Чернигове провели первый футбольный матч в условиях войны.

Стадион не был разрушен полностью, его убрали и на одной из частей поля сыграли две детско-юношеские команды. Арбитром был директор арены.

Последствия нескольких ракетных ударов по стадиону «Десны».



