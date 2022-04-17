«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
Разбомбленный рашистами стадион в Чернигове убрали и провели на нем футбольный матч
Украину не победить
17 апреля 14:39
Фото: Facebook
На разбомбленном рашистами стадионе им. Юрия Гагарина в Чернигове провели первый футбольный матч в условиях войны.
Стадион не был разрушен полностью, его убрали и на одной из частей поля сыграли две детско-юношеские команды. Арбитром был директор арены.
Последствия нескольких ракетных ударов по стадиону «Десны».