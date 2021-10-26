Разделяй и властвуй. Перес заручится поддержкой президента FIFA в конфликте с UEFA из-за Суперлиги

Испанский функционер планирует стравить между собой организации

Флорентино Перес / фото - Reddit

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес вместе с боссами «Барселоны» и «Ювентуса» продолжает работать над запуском проекта Европейской Суперлиги.

Когда в апреле было объявлено о старте соревнования, которое придет на замену Лиге чемпионов, то футбольная общественность взбунтовалась, так как турнир противоречил спортивным принципам.

Проект пришлось свернуть, а 9 из 12 клубов-основателей отказались от своего детища.

Только три вышеназванных клуба продолжили работу над реализацией идеи и решили изменить формат. Как ранее сообщалось, турнир планируют сделать полностью открытым и предоставить командам возможность повышения или понижения в классе. Даже украинские клубы получат шанс.

По словам Vozpopuli, Перес сейчас готов заручиться поддержкой президента FIFA Джанни Инфантино. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Ранее UEFA пошел против FIFA в вопросе о проведении ЧМ каждые два года. Организации уже не впервой спорят между собой, чем видимо и решил воспользоваться президент «Реала».

Именно европейская организация первой начала ставить палки в колеса проекту Суперлиги и стала одной из главных причин приостановки проекта.