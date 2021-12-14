Разгрома не будет! Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Лидс»

Противостояние не просто команд, но и ярких тренерских идей

Прогноз

«Манчестер Сити» – «Лидс», а вернее Хосеп Гвардиола – Марсело Бьелса – матч, едва ли, не главных догматиков в футболе и одному из них сегодня придется изменить своим принципам игры. Кто же это будет, барабанная дробь, конечно – Бьелса. Хотя, аргентинский специалист может продолжить настаивать на своей философии, но тогда его команда покинет «Этихад» с торбой пропущенных мячей.

В минувшем сезоне «Лидс» дважды изменял себе, что позволило сначала сыграть вничью, а затем и вовсе обыграть «горожан». Полагаю, что и в этот раз мы увидим нечто подобное.

«Сити» такой же, как и практически все время при Гвардиоле: против любого соперника создает уйму моментов, но реализовывает едва ли четверть из них. При этом если сравнивать «горожан» с собой же, но несколько сезонами ранее, то сейчас команда стала намного более прагматичной и гораздо реже громит соперников, ограничиваясь победами с разницей в один или два мяча.

А теперь давайте поговорим о коэффициентах. 1,15 на победу на «Манчестер Сити» – это прикол такой? Я все понимаю, но 1,15? Да, конечно, победа «горожан» самый вероятный исход, но 1,15 – какое неуважение к «Лидсу» и лично к Бьелсе. С другой стороны, такой перекос котировок позволяет сыграть плюсовую фору на андердога. Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Лидс» победа «Лидса» с форой +2,5. Жирнющий коэффициент, если учитывать столь внушительную фору.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

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Статистика прогнозиста: 21 победа, 2 возврата, 28 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой