Разозленный «Интер» уничтожил «Болонью» с неприличным счетом

«Нерадзурри» остались недовольны результатом в Лиге чемпионов

фото - Inter FC

В матче четвертого тура Серии А «Интер» на своем поле принимал «Болонью».

Хозяева по примеру «Баварии» решили не церемониться с соперником и уже в первом тайме отгрузили три гола. Отличились Лаутаро Мартинес, Милан Шкриньяр и Николо Барелла.

Во второй половине встречи «нерадзурри» продолжили издевательство над подопечными Синиши Михайловича.

Матиас Весино забил четвертый мяч, а вышедший на замену Эдин Джеко дублем довел счет на табло до совсем уж неприличного.

На 86 минуте Теат забил гол престижа для «Болоньи», но от этого счет на табло не стал для гостей менее позорным.

«Нерадзурри» накануне упустили 3 очка в группе Лиги чемпионов, пропустив решающий гол от «Реала» на 90 минуте.

«Интер» – «Болонья» 6:1

Голы: Мартинес, 6, Шкриньяр, 30, Барелла, 34, Весино, 54, Джеко, 63, 68 – Теат, 86

«Интер»: Ханданович, Думфрис, де Врей (Раноккия, 67), Шкриньяр, Бастони (Коларов, 74), Димарко, Брозович (Гальярдини, 74), Весино, Барелла, Корреа (Джеко, 29), Мартинес (Санчес, 67).

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри (Теате, 74), Медель, Бонифаци, Хики (Дейкс, 56), Сориано, Сванберг (Виньято, 56), Домингес (ван Хойдонк, 69), Арнаутович, Сансоне (Барроу, 56), Ольсен.

Предупреждения: де Сильвестри (23), Хики (36), Дейкс (83).