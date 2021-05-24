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Развязка сезона в Серии А. «Ювентус» пролез в Лигу чемпионов. «Милан» опередил «Аталанту»

«Наполи» остался с Лигой Европы
Футбол Серия А (Италия)
08:10
Развязка сезона в Серии А. «Ювентус» пролез в Лигу чемпионов. «Милан» опередил «Аталанту»
Фото: twitter.com/juventusfc

Завершился сезон в чемпионате Италии.

Последний 38-й тур должен был распределить места в еврокубках. Главным неудачником стал «Наполи», который сыграл вничью с «Вероной» (1:1). Эта ничья оставила неаполитанцев в зоне Лиги Европы, а команда заняла пятое итоговое место.

Воспользовались осечкой «Наполи» «Ювентус» и «Милан». Туринцы разгромили на выезде «Болонью» (4:1) и ждали провала одного из соперников. Благодаря победе «Юве» на 1 очко обошел в таблице «Наполи» и занял четвертое место.

«Милан» был также под угрозой невыхода в ЛЧ. Однако в гостевом матче «россонери» обыграли «Аталанту» (2:0) и завоевали серебряные медали Серии А.

Также в Лиге Европы от Италии сыграет «Лацио», а вот «Рома» будет играть в Лиге конференций. Римляне спасли ничью со «Специей» (2:2) и опередили «Сассуоло» по личным встречам.

Вылетели из Серии А «Беневенто», «Кротоне» и «Парма».

Андрей Усмонов
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Теги

Милан Ювентус Аталанта Наполи Рома (Рим)

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