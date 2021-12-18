«РБ Лейпциг» сенсационно в большинстве уступил аутсайдеру Бундеслиги

«Быки» не могут добраться до зоны еврокубков

фото - DSC Arminia

В матче 17-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле принимал «Арминию».

Уже во второй половине встречи гости смогли выйти вперед благодаря голу Серры.

На 70-й минуте Клос оставил «Арминию» в меньшинстве, получив красную карточку, но это не помешало команде забить второй гол. Отличился Окугава.

Благодаря победе «Арминия» стала ближе к выходу из зоны вылета, а «Лейпциг» к половине сезона так и не может добраться до еврокубков.

Турнирная таблица Бундеслиги.

Бундеслига, 17-й тур

«РБ Лейпциг» – «Арминия» 0:2

Голы: Серра, 57, Окугава, 75

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хенрихс, Орбан, Мукиеле (Симакан, 65), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Айдара, 65), Форсберг (Адамс, 7), Собослаи, Нкунку, Андре Силва.

«Арминия»: Капино, Брюннер, Нильссон, Пипер, Андраде, Шопф, Окугава, Василиадис (Кунце, 58), Виммер (Ласм, 71), Зерра (Клос, 58), Крюгер.

Предупреждения: Андраде (26).

Удаление: Клос (70).