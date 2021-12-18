«РБ Лейпциг» сенсационно в большинстве уступил аутсайдеру Бундеслиги
В матче 17-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле принимал «Арминию».
Уже во второй половине встречи гости смогли выйти вперед благодаря голу Серры.
На 70-й минуте Клос оставил «Арминию» в меньшинстве, получив красную карточку, но это не помешало команде забить второй гол. Отличился Окугава.
Благодаря победе «Арминия» стала ближе к выходу из зоны вылета, а «Лейпциг» к половине сезона так и не может добраться до еврокубков.
Бундеслига, 17-й тур
«РБ Лейпциг» – «Арминия» 0:2
Голы: Серра, 57, Окугава, 75
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хенрихс, Орбан, Мукиеле (Симакан, 65), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Айдара, 65), Форсберг (Адамс, 7), Собослаи, Нкунку, Андре Силва.
«Арминия»: Капино, Брюннер, Нильссон, Пипер, Андраде, Шопф, Окугава, Василиадис (Кунце, 58), Виммер (Ласм, 71), Зерра (Клос, 58), Крюгер.
Предупреждения: Андраде (26).
Удаление: Клос (70).
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