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Реакция Манчестер Юнайтед на победный гол Криштиану Роналду показывает, где был достигнут прогресс Новости партнера

Стретфорд-Энд остался, чтобы спеть серенаду Криштиану Роналду!
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:15
Реакция Манчестер Юнайтед на победный гол Криштиану Роналду показывает, где был достигнут прогресс

Оле Гуннар Сульшер использовал свои заметки в преддверии матча Лиги Чемпионов «Манчестер Юнайтед» с «Вильярреалом», чтобы превознести достоинства подобных ночей.

Олд Траффорд под прожекторами в решающем матче Лиги чемпионов – это незабываемое событие. Таково было краткое содержание послания Сульшера, и когда Стретфорд-Энд остался, чтобы спеть серенаду Криштиану Роналду и менеджеру, в которого они сохраняют большую веру, вы могли понять, что он имел в виду. Для тех, кто хочет увеличить свой выигрыш на ставках, промокод Олимп предоставляет хороший бонус.

Это была игра группового этапа в сентябре, но она уже имела решающее значение для «Юнайтед», и атмосфера стала ясной после того, как Роналду вдохнул жизнь в европейские надежды «Юнайтед».

Но в холодном свете дня это не должно омрачать суждение о другом выступлении, которое оставило больше вопросов, чем ответов. Эта победа показала, что у «Юнайтед» есть игроки мирового класса, но они еще не являются командой мирового класса.

Победа при плохой игре

И хотя европейские вечера на Олд Траффорд особенные, они также становятся синонимом того, что «Юнайтед» также играет хуже своего соперника.

«Юнайтед» заслуживает похвалы за то, что спас себя от тяжелой ситуации в матче с «Вильярреалом». Залп Алекса Теллеса был великолепен, и победный гол Роналду пришел в конце лучшей атаки «Юнайтед» в игре, 10-минутный всплеск в конце, который вызвал воспоминания о том, как они заканчивали игры под руководством сэра Алекса Фергюсона.

Но на этом, вероятно, сходство заканчивается. Это еще не та команда, которая может сравниться с теми, кого Роналду украшал во время своего первого пребывания в клубе.

Это был первый раз, когда на этой площадке состоялся матч Лиги чемпионов со зрителями за 903 дня. В тот раз «Юнайтед» Сульшера был поставлен чемпионами Испании в невыгодное положение. Прошлой ночью они выглядели хуже седьмой лучшей команды Испании, особенно в первом тайме. Прогресс? У «Юнайтед» сейчас есть лучшие игроки, чем в сезоне 2018/19, но работа по превращению их в сплоченную команду все еще продолжается.

Победный гол Роналду и его безупречное чувство времени украли заголовки прошлой ночью, но без Дэвида де Хеа не было бы никакого матча, который можно было бы спасти.

Испанец был великолепен, сделав четыре сейва в первом тайме, который Унаи Эмери выиграл у Сульшера.


Внимание было сосредоточено на трудностях, с которыми Диого Далот столкнулся против превосходного Арната Данжумы, но Далот играл в центре поля, когда «Юнайтед» пытался давить на «Вильярреал» ударами по воротам, и он часто выстраивался рядом со Скоттом Мактоминеем до тех пор, пока Виктор Линделоф не вернул его на позицию.

В то время как «Вильярреал» снова и снова прорывался через «Юнайтед», хозяева не могли сделать то же самое со своими соперниками из Ла Лиги. Роналду не участвовал в игре в первом тайме, и, хотя у полузащиты было много желания обострять, когда Поль Погба пытался продвигать мяч вперед, между передней пятеркой было мало комбинационной игры.

Де Хеа пришлось дважды спасать от Данжумы и по одному разу от Пако Алькасера и Ереми Пино. Качество игры «Вильярреала» к первому голу Алькасера было тем, чему «Юнайтед» не соответствовал всю ночь.

Но одна вещь, которую они улучшили при Сульшере, это их способность никогда не сдаваться. Эдинсон Кавани вышел со скамейки запасных и стал представлять для «Вильярреала» большую угрозу, поскольку отчаяние росло, и запоздалое давление «Юнайтед» было вознаграждено.

Это была ночь, когда им снова не хватало контроля в игре, но благодаря множеству талантов мирового класса «Юнайтед» позаботился о том, чтобы это был незабываемый европейский вечер на Олд Траффорд.

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