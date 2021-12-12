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«Реал» – «Атлетико»: прогноз на мадридское дерби

Одна из последних возможностей для «матрасников» не отпустить «сливочных» в отрыв
Футбол Прогнозы
11:25
«Реал» – «Атлетико»: прогноз на мадридское дерби Прогноз

«Реал» – «Атлетико» – главный матч уик-энда во всем европейском футболе. Интриги хоть отбавляй, но главная состоится в том, сумеют ли «матрасники» не отпустить «Реал» в катастрофический для себя отрыв в чемпионской гонке, который в случае победы «королевского клуба» составит целых 13 очков.

Несмотря на все разговоры вокруг нового стиля «Атлетико» Диего Симеоне, в больших матчах «матрасники» по-прежнему играют в оборонительный футбол, рассчитывая исключительно на, как водится в теннисе, невынужденные ошибки команды-соперника. Но, говоря о нашем поединке, вся загвоздка состоится в том, что «Реал» очень дисциплинирован и вряд ли подарит «Атлетико» легкий гол или голы.

И все же самим «сливочным» будет тяжелого проходить оборону «матрасников». Поэтому прогноз на матч «Реал» – «Атлетико» тотал меньше 2,5. Очень тяжело представить сценарий матча, при котором команды пробьют «верх».

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

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Статистика прогнозиста: 19 побед, 2 возврата, 28 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой

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