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«Реал» договорился о продаже хавбека в «Бетис» за 15 миллионов евро
Игрок вернется в родной клуб
06 января 18:18
Дани Себальос / фото - Real Madrid CF
Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос находится в шаге от возвращения в «Бетис», сообщает журналист Руди Галетти.
«Сливочные» уже достигли договоренности с андалуссийским клубом о трансфере за 15 миллионов евро.
Испанец является воспитанником «зелено-белых», и выступал в их составе до 2017-го года, пока не перешел в «Реал».
В текущем сезоне футболист лишь один раз появился на поле – вышел на замену в концовке матча с «Алькояно».
Напомним, «Реал» приготовил 40 миллионов за лидера полузащиты «Аякса».
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