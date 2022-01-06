«Реал» договорился о продаже хавбека в «Бетис» за 15 миллионов евро

Игрок вернется в родной клуб

Дани Себальос / фото - Real Madrid CF

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос находится в шаге от возвращения в «Бетис», сообщает журналист Руди Галетти.

«Сливочные» уже достигли договоренности с андалуссийским клубом о трансфере за 15 миллионов евро.

Испанец является воспитанником «зелено-белых», и выступал в их составе до 2017-го года, пока не перешел в «Реал».

В текущем сезоне футболист лишь один раз появился на поле – вышел на замену в концовке матча с «Алькояно».

Напомним, «Реал» приготовил 40 миллионов за лидера полузащиты «Аякса».