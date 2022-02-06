«Реал» доверяет Анчелотти, несмотря на вылет из Кубка Испании

Специалист останется на посту тренера «сливочных»

Карло Анчелотти / фото - Getty Images

Мадридский «Реал» не будет увольнять Карло Анчелотти после вылета команды из Кубка Испании.

По информации портала Marca, несмотря на столь яростное обсуждение в Сети, руководство «сливочных» в полной мере доверяет итальянскому специалисту и не намерено искать кого-то на замену Карло.

По итогам 22-х матчей, «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, опережая «Севилью» на 4 очка. В Лиге чемпионов в 1/8 финала клуб встретится с ПСЖ.

В следующем матче «сливочные» сыграют против «Гранады» в рамках 23-го тура Примеры.

Напомним, «Реал» продаст 20% прав на обновленный стадион «Сантьяго Бернабеу».