Нереализованный пенальти помешал «Севильи» обыграть «Осасуну» и вплотную приблизиться к «Реалу»
«Реал» доверяет Анчелотти, несмотря на вылет из Кубка Испании
Специалист останется на посту тренера «сливочных»
07:29
Карло Анчелотти / фото - Getty Images
Мадридский «Реал» не будет увольнять Карло Анчелотти после вылета команды из Кубка Испании.
По информации портала Marca, несмотря на столь яростное обсуждение в Сети, руководство «сливочных» в полной мере доверяет итальянскому специалисту и не намерено искать кого-то на замену Карло.
По итогам 22-х матчей, «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, опережая «Севилью» на 4 очка. В Лиге чемпионов в 1/8 финала клуб встретится с ПСЖ.
В следующем матче «сливочные» сыграют против «Гранады» в рамках 23-го тура Примеры.
Напомним, «Реал» продаст 20% прав на обновленный стадион «Сантьяго Бернабеу».
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