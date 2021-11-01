«Реал» готов продать Азара

Ему дадут шанс до конца сезона

Фото: Marca

«Реал» готов расстаться с полузащитником Эденом Азаром.

В клубе считают, что бельгиец не вернется на свой высокий уровень, который демонстрировал в «Челси». В «Реале» он так и не заиграл.

Также отмечается, что трансфер игрока в «Реале» назвали провалом. Большую часть времени он восстанавливается от травм. Ему дадут шанс до конца сезона, но вероятно летом будут искать новый клуб.

Он может вернуться в АПЛ.

В нынешнем сезоне он сыграл девять матчей, сделав один ассист.