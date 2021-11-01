Алаба: «Реал» чуть значительнее «Баварии»
«Реал» готов продать Азара
Ему дадут шанс до конца сезона
1 ноября 22:45
Фото: Marca
«Реал» готов расстаться с полузащитником Эденом Азаром.
В клубе считают, что бельгиец не вернется на свой высокий уровень, который демонстрировал в «Челси». В «Реале» он так и не заиграл.
Также отмечается, что трансфер игрока в «Реале» назвали провалом. Большую часть времени он восстанавливается от травм. Ему дадут шанс до конца сезона, но вероятно летом будут искать новый клуб.
Он может вернуться в АПЛ.
В нынешнем сезоне он сыграл девять матчей, сделав один ассист.
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