Новый соперник для Лунина. «Реал» сыграет с обидчиком «Барселоны» в Кубке Испании
«Реал» готов продать Лунина за 20 миллионов евро
Украинец интересен «Ливерпулю»
16:38
Фото: AS
Вратарь «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб.
Как сообщает El Nacional.cat, переговоры по украинцу ведет «Ливерпуль». Английский клуб намерен подписать голкипера зимой.
«Реал» запросил у «красных» 20 миллионов евро за 22-летнего голкипера. Также сообщается, что украинцу хочет видеть в команде Юрген Клопп.
Также «Ливерпуль» готов предоставить больше игровой практики голкиперу в матчах национального Кубка и других турнирах из-за травм Алиссона Бекера.
На голкипера также претендует «Аякс».
Лунин провел два матча в этом сезоне за мадридцев - оба в Кубке.
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