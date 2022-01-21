«Реал» готов продать Лунина за 20 миллионов евро

Украинец интересен «Ливерпулю»

Фото: AS

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб.

Как сообщает El Nacional.cat, переговоры по украинцу ведет «Ливерпуль». Английский клуб намерен подписать голкипера зимой.

«Реал» запросил у «красных» 20 миллионов евро за 22-летнего голкипера. Также сообщается, что украинцу хочет видеть в команде Юрген Клопп.

Также «Ливерпуль» готов предоставить больше игровой практики голкиперу в матчах национального Кубка и других турнирах из-за травм Алиссона Бекера.

На голкипера также претендует «Аякс».

Лунин провел два матча в этом сезоне за мадридцев - оба в Кубке.