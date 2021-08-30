«Реал» готовит финальное предложение по Мбаппе

Мадридцы готовы добавить еще несколько миллионов

Килиан Мбаппе / фото - Football Espana

Мадридский «Реал» не бросает попыток подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает журналист Николо Скира.

Парижане до сих пор не ответили на последнее предложение испанцев, которые готовы были отдать 170 миллионов евро плюс десять миллионов бонусами.

Так как трансферное окно закрывается послезавтра, 1 сентября, то «Реал» решил увеличить сумму, чтобы достичь прогресса в переговорах.

Теперь «сливочные» положат на стол боссам ПСЖ предложение с суммой в 180 миллионов евро и 15-20 миллионов бонусами. Ранее сообщалось, что парижане готовы были выслушать предложение с такими цифрами.

Если французский гранд не продаст Мбаппе этим летом, то он уйдет в «Реал» свободным агентом в следующем году, так как он сам хочет играть в Мадриде.

Несмотря на слухи, игрок успел провести на выходных матч за ПСЖ, где оформил дубль и принес команде победу. Но на фоне дебюта Лионеля Месси спортивные достижение француза отошли на второй план.