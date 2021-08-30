Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако 1:2 Окончен
18:00 Лилль - Монпелье 2:1 Окончен
21:45 Реймс - ПСЖ 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи 1:2 Окончен
21:45 Милан - Кальяри 4:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе 2:1 Окончен
23:00 Атлетико - Вильярреал 2:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес 0:4 Окончен
17:00 Минай - Шахтер 1:1 Окончен
19:30 Заря - Ворскла 1:0 Окончен
19:30 Рух - ФК Львов 1:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Реал» готовит финальное предложение по Мбаппе

Мадридцы готовы добавить еще несколько миллионов
Футбол Лига 1 (Франция)
10:22
«Реал» готовит финальное предложение по Мбаппе
Килиан Мбаппе / фото - Football Espana

Мадридский «Реал» не бросает попыток подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает журналист Николо Скира.

Парижане до сих пор не ответили на последнее предложение испанцев, которые готовы были отдать 170 миллионов евро плюс десять миллионов бонусами.

Так как трансферное окно закрывается послезавтра, 1 сентября, то «Реал» решил увеличить сумму, чтобы достичь прогресса в переговорах.

Теперь «сливочные» положат на стол боссам ПСЖ предложение с суммой в 180 миллионов евро и 15-20 миллионов бонусами. Ранее сообщалось, что парижане готовы были выслушать предложение с такими цифрами.

Если французский гранд не продаст Мбаппе этим летом, то он уйдет в «Реал» свободным агентом в следующем году, так как он сам хочет играть в Мадриде.

Несмотря на слухи, игрок успел провести на выходных матч за ПСЖ, где оформил дубль и принес команде победу. Но на фоне дебюта Лионеля Месси спортивные достижение француза отошли на второй план.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ПСЖ Килиан Мбаппе Реал Мадрид (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Почеттино не слишком доволен дебютом Месси за ПСЖ
Почеттино не слишком доволен дебютом Месси за ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
10:28
Вратарь «Реймса» попросил Месси сфотографироваться с его сыном
Вратарь «Реймса» попросил Месси сфотографироваться с его сыном
Футбол Лига 1 (Франция)
08:50
Замена, которая войдет в историю. Как Месси впервые вышел на поле в футболке ПСЖ
Замена, которая войдет в историю. Как Месси впервые вышел на поле в футболке ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
08:40
Месси дебютировал за ПСЖ в победном матче с «Реймсом»
Месси дебютировал за ПСЖ в победном матче с «Реймсом»
Футбол Лига 1 (Франция)
07:26
Чуть не убил рефери! Игрок «Реала» снес судью в жестком подкате
Чуть не убил рефери! Игрок «Реала» снес судью в жестком подкате
Футбол Примерa (Испания)
29 августа 16:48
Этот день настал! Месси в заявке ПСЖ на сегодняшний матч
Этот день настал! Месси в заявке ПСЖ на сегодняшний матч
Футбол Лига 1 (Франция)
29 августа 15:15

Новости: Футбол

Кучук: «Каждый футболист стелился так, будто последний матч играл»
Кучук: «Каждый футболист стелился так, будто последний матч играл»
Украинская Премьер-лига
10:47
Моуриньо: «Невозможно было проиграть «Салернитане»
Моуриньо: «Невозможно было проиграть «Салернитане»
Серия А (Италия)
10:40
Почеттино не слишком доволен дебютом Месси за ПСЖ
Почеттино не слишком доволен дебютом Месси за ПСЖ
Лига 1 (Франция)
10:28
«Реал» готовит финальное предложение по Мбаппе
«Реал» готовит финальное предложение по Мбаппе
Лига 1 (Франция)
10:22
Селезнев - об инциденте с формой: «Почему ко мне все дое***ись?»
Селезнев - об инциденте с формой: «Почему ко мне все дое***ись?»
Украинская Премьер-лига
10:10
Куман призвал руководство «Барселоны» усилить команду
Куман призвал руководство «Барселоны» усилить команду
Примерa (Испания)
10:10
Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Послесловие
Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Украинская Премьер-лига
10:05
Гуцуляк: «В 1-м тайме матча с «Металлистом-1925» мы еще были в дороге»
Гуцуляк: «В 1-м тайме матча с «Металлистом-1925» мы еще были в дороге»
Украинская Премьер-лига
09:56
Суарес получил травму и может пропустить несколько недель
Суарес получил травму и может пропустить несколько недель
Примерa (Испания)
09:45
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
27
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Джошуа отреагировал на смелый прогноз Хэя на его бой с Усиком
Джошуа отреагировал на смелый прогноз Хэя на его бой с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
25 августа 09:30
5
Все новости