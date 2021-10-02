«Реал» готовит новый контракт для 36-летнего Модрича

Хорват продолжает показывать хорошие результаты

Лука Модрич / фото - CaughtOffside

Мадридский «Реал» готов продлить контракт с хорватским хавбеком Лукой Модричем, сообщает издание Marca.

Нынешнее соглашение полузащитника со «сливочными» заканчивается следующим летом, и стороны готовы к годичной пролонгации.

В минувшем сезоне 36-летний хавбек также продлил истекающее соглашение на год. «Бланкос» не предлагали игроку более длительный контракт, так как у руководства команды есть правило: не продлевать футболистов старше 33-х лет более чем на год.

Сам Модрич хочет закончить карьеру в мадридском клубе и согласен на любые условия. В клубе ценят игровые качества, опыт и авторитет хавбека в раздевалке и хотят, чтобы следующим сезон хорват также начал в «сливочной» футболке.

Напомним, «Реал» планирует бесплатно подписать одного из лидеров «Челси».