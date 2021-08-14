«Реал» готовится к переговорам по Мбаппе

Мадридцы хотят совершить громкий трансфер летом

Фото: AFP

«Реал» готовится к переговорам с ПСЖ по форварду Килиану Мбаппе.

Мадридский клуб изучает возможность трансфера француза. Правда, договориться с ПСЖ будет трудно, сообщает As.

Парижане вряд ли отпустят форварда, так как хотят сохранить его на предстоящий сезон. К тому же, владельцы клуба хотят увидеть в своей команды его связку с Неймаром и Лионелем Месси в атаке.

За Мбаппе ПСЖ потребует не менее 200 миллионов евро, что на данный момент вряд ли по силам «Реалу».

Также ПСЖ хочет продлить контракт с французом.