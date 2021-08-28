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«Реал» грозится выйти из переговоров по трансферу Мбаппе

«Сливочные» поставили ПСЖ ультиматум
Футбол Примерa (Испания)
15:25
«Реал» грозится выйти из переговоров по трансферу Мбаппе
Килиан Мбаппе / фото - Eurosport

Мадридский «Реал» не оставляет надежд подписать звездного форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

По информации портала TalkSport, «Реал» поставил ПСЖ жесткий ультиматум. «Сливочные» предложили парижанам за форварда 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве различных бонусов, но, как заявляет источник, пока не получили никакого ответа от ПСЖ.

Боссы «Реала» заявили, что намерены выйти из переговоров по трансферу и отозвать свое предложение, если ПСЖ не даст четкого ответа в течении 24-х часов.

Напомним, «Реал» заранее начал подготовку к презентации потенциального новичка команды.

Михаил Рыбак
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Теги

Реал Мадрид (футбол) ПСЖ

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