«Реал» и «Барселона» сразятся за Мане

«Ливерпуль» не против продать игрока

Фото: Sky Sports

Два гранда Ла Лиги сразятся за форварда «Ливерпуля» Садио Мане.

За игрока сборной Сенегала обе команды готовы выложить круглую сумму. Сам игрок не против сменить клуб.

«Ливерпуль» рассмотрит продажу Мане лишь при выгодном предложении. Накануне, он выиграл Кубок Африки.

На счету Мане в нынешнем сезоне 20 матчей, восемь голов и один ассист.

За «красных» он играет с 2017-го года.