«Реал» и «Челси» заинтересованы в услугах Кессье

Франк Кессье / Фото - acmilan.com

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Sportmediaset.





В услугах ивуарийского хавбека заинтересованы мадридский «Реал» и лондонский «Челси», однако «Милан» не собирается отпускать одного из своих лидеров.





В нынешнем сезоне Кессье сыграл за «Милан» 36 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 ассиста. Ориентировочная стоимость ивуарийца составляет €40 миллионов..



