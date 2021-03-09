Кессье может подписать новый контракт с «Миланом»
«Реал» и «Челси» заинтересованы в услугах Кессье
Ивуариец может продолжить карьеру в другом топ-чемпионате
Франк Кессье / Фото - acmilan.com
Полузащитник «Милана» Франк Кессье может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Sportmediaset.
В услугах ивуарийского хавбека заинтересованы мадридский «Реал» и лондонский «Челси», однако «Милан» не собирается отпускать одного из своих лидеров.
В нынешнем сезоне Кессье сыграл за «Милан» 36 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 ассиста. Ориентировочная стоимость ивуарийца составляет €40 миллионов..
Ранее сообщалось, что Кессье может подписать новый контракт с «Миланом».
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