«Реал» и Холанд согласовали контракт

Форвард отклонит предложения от других команд

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Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд все же перейдет в «Реал».

Стороны согласовали будущий переход. Норвежец отклонит предложения от других команд, сообщает Diario Sport.

Таким образом, «Реал» практически гарантированно подпишет норвежца. Вопрос остается лишь во времени.

Трансфер может состояться как летом, так и в 2023-м году, если Эрлинг захочет остаться в нынешней команде еще на год.

На игрока также претендовала «Барселона».