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«Реал» и «Шахтер» в Мадриде обслужит французская бригада арбитров
Матч состоится 3-го ноября
12:50
Бенуа Бастьен / Фото: Twitter
Стала известна бригада арбитров на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтером».
Главный рефери матча – Бенуа Бастьен из Франции. Его ассистенты – Орельен Бертомье и Бенжамен Паж. Четвертый арбитр – Жереми Пиньяр.
Судья VAR – Вилли Делажо. Его помощник – Саша Штегеманн из Германии.
Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 3-го ноября в Мадриде. Начало – в 19:45.
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