«Реал» интересуется партнером Зинченко по «Ман Сити»

Мадридцам нужно усиливать центр защиты

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Мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Эмериком Ляпортом, сообщает Mundo Deportivo.

«Сливочные» этим летом расстались с двумя основными центральными защитниками – Серхио Рамосом и Рафаэлем Вараном. Столичный клуб не прочь подписать на эту позицию испанца.

У «бланкос» есть только 3 номинальных защитника: Начо, Эдер Милитао и Вальехо. Последний – не является опцией для тренера «Реала» Карло Анчелотти, так как в минувшем сезоне показывал не самую уверенную игру в аренде в «Гранаде». Также у мадридцев есть Давид Алаба, но австриец ранее выражал желание играть или в центре поля, или на фланге.

Ляпорт потерял место в составе «Сити» с приходом Рубена Диаша. Уверенная игра Джона Стоунза и вовсе оставила Ляпорта на скамейке запасных. Ранее «горожане» установили на игрока ценник в 60 миллионов евро.

Ляпорт перед Евро-2020 сменил свое футбольное гражданство с французского на испанское, так как хотел выступать в футболке национальной сборной на крупных турнирах.

Защитник начинал свою карьеру как раз-таки в Испании, где в составе «Атлетика» из Бильбао делал свои первые шаги в качестве профессионального футболиста.

Напомним, «Реал» сыграл вничью с «Леванте» в сумасшедшем матче.