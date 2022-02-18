Хавбек «Наполи» готов перебраться в «Барселону» или «Реал»
«Реал» интересуется защитником «Шахтера»
Додо привлек внимание испанского гранда
Додо / Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Додо интересен мадридскому «Реалу», сообщает DefensaCentral.
По информации источника, мадридскому клубу нущен сменщик на место Дани Карвахаля, который играет без конкуренции.
Также кроме Додо «Реал» рассматривает Риса Джеймса из «Челси» и Мукиеле из «Лейпцига».
В нынешнем сезоне у 23-летнего Додо 6 матчей за «Шахтер» и 4 ассиста.
Напомним, в последнем матче «Реал» в гостях проиграл ПСЖ (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Комментарии 0