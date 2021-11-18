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«Реал» хочет перехватить аргентинского нападающего у «Шахтера»

Игрок заинтересовал несколько ведущих клубов Европы
Футбол Примерa (Испания)
09:20
«Реал» хочет перехватить аргентинского нападающего у «Шахтера»
Хулиан Альварес / фото - Meczyki

Мадридский «Реал» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Хулианом Альвересом, сообщает издание Marca.

Форвард является лучшим бомбардиром аргентинского чемпионата, забив 15 мячей в 16-ти встречах.

Помимо других топ-клубов Европы игроком всерьез интересуется донецкий «Шахтер», который ищет замену для выбывшего до конца сезона Лассины Траоре.

«Горняки» готовы предложить за футболиста до 20 миллионов евро, но если «сливочные» всерьез включаться в гонку, то их предложение будет очень сложно перебить. Ранее они уже переплачивали до 30 миллионов евро за молодого бразильца, чтобы перехватить его у «Ливерпуля».

Напомним, Лунин может дебютировать в Примере за «Реал» на этих выходных.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Шахтер Донецк

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