«Реал» хочет увести у «Ливерпуля» функционера, обеспечившего процветание клубу

Специалист привел в команду игроков, которые стали мировыми звездами

Майкл Эдвардс / фото - Mirror

Мадридский «Реал» хочет нанять спортивного директора «Ливерпуля» Майкла Эдвардса, сообщает The Independent.

Функционер летом покинет английский клуб, так как его контракт подходит к концу. Президент «сливочных» Флорентино Перес впечатлен работой специалиста и хочет подхватить его после ухода из мерсисайдского клуба.

Именно при Эдвардсе в составе «скаузеров» появились игроки, которые вскоре стали звездами мирового футбола: Садио Мане, Мохаммед Салах, Вирджил ван Дейк, Алиссон и другие.

Мадридцы уже контактировали с функционером и предложили ему должность в клубе.

Сложные экономические обстоятельства на фоне пандемии коронавируса вынудили «Реал» сменить вектор работы на трансферном рынке в сторону подписания свободных агентов или покупки игроков «на будущее», о чем ранее заявлял Перес.

«Сливочные» хотят разработать стабильную и устойчивую трнасферную политику, и они ожидают, что Эдвардс поможет в этом.

Подписание Мбаппе отложено. Из-за жеребьевки ЛЧ француз не заключит контракт с «Реалом» до марта.