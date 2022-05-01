«Реал» хочет вернуть Роналду

Звездный португалец может возвратиться на «Сантьяго Бернабеу»

Фото: пресс-служба Манчестер Юнайтед

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду может совершить еще один камбэк в бывший клуб.

Нападающий, который ранее вернулся на Туманный Альбион в «Манчестер Юнайтед» следующий сезон может провести в Испании. «Реал» не прочь вернуть легенду клуба, учитывая его замечательную форму даже в 37-летнем возрасте, сообщает Mirror.

Отметим, что Роналду в текущем сезоне отметился 23-я голами, что не помогло «красным дьяволам» даже находится в зоне Лиги чемпионов – МЮ идет шестым в АПЛ.

А вот у «Реала» дела намного лучше – «сливочные» досрочно стали чемпионами Испании и имеют шансы на выход в финал Лиги чемпионов. В первом матче мадридцы уступили «Манчестер Сити» (3:4).