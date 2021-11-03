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«Реал» Мадрид – «Шахтер» Донецк: необычный, но верный прогноз на матч

Нашли для вас реальный валуй
Футбол Прогнозы
09:45
«Реал» Мадрид – «Шахтер» Донецк: необычный, но верный прогноз на матч Прогноз

Прогнозы на спорт – неблагодарное дело, а вдвойне неблагодарным оно становится, когда нужно предсказывать результат украинской команды в еврокубках. Здесь на полную включается субъективный фактор, а автор прогноза начинается выдавать желаемое за действительное. В матче «Реал» – «Шахтер» перед нами классическая дилемма: выбрать какую-то минусовую фору на фаворита или в который раз поверить в украинский коллектив, но, скорее всего, остаться с носом.

Мы решили пойти другим путем и предложить вам необычный, но очень надежный прогноз, даже скорее – валуй.

Ремарка: валуй – это изначально завышенный коэффициент в линии букмекера, на какой-то весьма очевидный исход. Зачастую валуй не лежит на поверхности, а его нужно искать где-то среди статистических метрик: количество офсайдов, угловых, желтых карточек и т.п.

В линии на матч «Реал» – «Шахтер» мы, кажется, отыскали такой валуй.

Прогноз на матч «Реал» – «Шахтер»

Игра «Шахтера» Роберто Де Дзерби строится на владении мячом, и от своих принципов «горняки» не отступают даже в матчах с самыми топовыми соперниками. Худший показатель «Шахтера» в текущей Лиги чемпионов – 43% владения во встрече двухнедельной давности против «Реала», но там процент упал до таких показателей только во втором тайме, когда дончане, если не бросили играть, то были деморализованы.

Во всех же остальных матчах еврокубковой кампании «Шахтер» держал мяч гораздо больше соперников, даже во встрече с «Интером».

А что «Реал»? «Сливочные» – это адаптивная команда, которая спокойно может отдать владение сопернику, встречая его атаки в среднем блоке и быстро переходящая из обороны в атаку. То есть, стерильное перекатывание мяча – это не про мадридцев.

Что мы имеем на выходе? «Шахтер», наверняка, не изменяя себе, будет высоко прессинговать и подолгу разыгрывать мяч в поисках свободных зон. «Реал» же позволит это делать «горнякам», рассчитывая, что получится наказать дончан, за счет хорошей игры в переходных фазах и класса игроков.

Исходя из всего написанного выше, прогноз на матч следующий: фора (+11) на «Шахтер» во владении мячом – реальный валуй! Ставка «сыграет», если «горняки» будут контролировать мяч не менее 40% игрового времени. Спешите забрать этот прогноз, потому что валуи имеют свойство исчезать из линии букмекеров. И всегда помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка. Поэтому ставьте с умом, а наши прогнозы вам в этом помогут.

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