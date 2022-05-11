Реал мав провести спаринг проти України. Стало відомо, що завадило чемпіонам Іспанії

Принаймні, про це повідомляє інсайдер

Фото - УАФ

Збірна України мала провести спаринг проти мадридського «Реала», однак іспанці змушені були відмовитися від цієї зустрічі через вихід до фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Ігор Бурбас.

1 червня команда Олександра Петракова має провести матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

За офіційною та інсайдерською інформацією наша збірна до того часу має провести п’ять спарингів:

11 травня – «Боруссія» М (офіційно)

17 травня – «Емполі»

18 травня – «Рієка» (офіційно)

22 травня – одна з африканських збірних

26 травня – одна з африканських збірних

Безкоштовна трансляція матчу Україна – Боруссія Менхенгладбах. Початок о 21:45 11 травня.