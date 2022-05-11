Збірна України може провести спаринг проти команди Серії А і двох африканських збірних
Реал мав провести спаринг проти України. Стало відомо, що завадило чемпіонам Іспанії
Принаймні, про це повідомляє інсайдер
14:22
Фото - УАФ
Збірна України мала провести спаринг проти мадридського «Реала», однак іспанці змушені були відмовитися від цієї зустрічі через вихід до фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Ігор Бурбас.
1 червня команда Олександра Петракова має провести матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.
За офіційною та інсайдерською інформацією наша збірна до того часу має провести п’ять спарингів:
-
11 травня – «Боруссія» М (офіційно)
-
17 травня – «Емполі»
-
18 травня – «Рієка» (офіційно)
-
22 травня – одна з африканських збірних
-
26 травня – одна з африканських збірних
Безкоштовна трансляція матчу Україна – Боруссія Менхенгладбах. Початок о 21:45 11 травня.
Комментарии 0