«Реал» может подписать лидера «Лацио»

Сербский хавбек может заменить Модрича

Сергей Милинкович-Савич / Фото - gong.bg

«Реал» намерен найти замену Луке Модричу и считает, что хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича достойной кандидатурой. Об этом сообщает Don Balon.





26-летний серб играет за римлян с 2015 года и провел за них почти 200 матчей Серии А. «Орлы» намерены выручить за своего игрока 70 миллионов евро.





Зимой была информация, что Модрич согласовал детали нового контракта с «Реалом». Действующее соглашение хорвата с клубом истекает 30 июня 2020 года.



