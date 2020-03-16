Бензема спас для «Реала» победу над «Эльче» на 91-й минуте
«Реал» может подписать лидера «Лацио»
Сербский хавбек может заменить Модрича
15 марта 11:41
Сергей Милинкович-Савич / Фото - gong.bg
«Реал» намерен найти замену Луке Модричу и считает, что хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича достойной кандидатурой. Об этом сообщает Don Balon.
26-летний серб играет за римлян с 2015 года и провел за них почти 200 матчей Серии А. «Орлы» намерены выручить за своего игрока 70 миллионов евро.
Зимой была информация, что Модрич согласовал детали нового контракта с «Реалом». Действующее соглашение хорвата с клубом истекает 30 июня 2020 года.
Накануне главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможном уходе защитника Серхио Рамоса из команды.