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«Реал» может подписать защитника «Челси» после потери Рамоса и Варана

Мадридцы намерены укрепить оборонительную линию команды
Футбол Примерa (Испания)
11:18
«Реал» может подписать защитника «Челси» после потери Рамоса и Варана
Антонио Рюдигер / Фото - weaintgotnohistory.sbnation.com
«Реал» заинтересован в услугах центрального защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Об этом сообщает Sky Sports.

Соглашение немца с «аристократами» истекает следующим летом, и если продление не будет согласовано до января, игрок сможет начать переговоры о предварительном контракте с другими клубами.

Как информирует источник, мадридский клуб учитывает потери Серхио Рамоса и Рафаэля Варана и готов провернуть трансфер Рюдигера.

Ранее сообщалось, что «аристократы» намерены подписать с 28-летним футболистом новый контракт.
Владимир Кириченко
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Теги

Антонио Рюдигер Челси Реал Мадрид (футбол) Рафаэль Варан Серхио Рамос

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