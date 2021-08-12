Рюдигер - о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?»
«Реал» может подписать защитника «Челси» после потери Рамоса и Варана
Мадридцы намерены укрепить оборонительную линию команды
11:18
Антонио Рюдигер / Фото - weaintgotnohistory.sbnation.com«Реал» заинтересован в услугах центрального защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Об этом сообщает Sky Sports.
Соглашение немца с «аристократами» истекает следующим летом, и если продление не будет согласовано до января, игрок сможет начать переговоры о предварительном контракте с другими клубами.
Как информирует источник, мадридский клуб учитывает потери Серхио Рамоса и Рафаэля Варана и готов провернуть трансфер Рюдигера.
Ранее сообщалось, что «аристократы» намерены подписать с 28-летним футболистом новый контракт.
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