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«Реал» может потерять крупную сумму, подписав Мбаппе следующим летом
Мадридский клуб заплатит самый высокий трансферный бонус в истории
5 сентября 12:22
Килиан Мбаппе / Фото - teamtalk«Реал» находится в процессе работы над трансфером форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Marca.
Мадридский клуб намерен подписать французского нападающего следующим летом на правах свободного агента, однако клубу все равно придется потратить весомую сумму на оформление контракта.
Скорее всего, «Реал» заплатит самый высокий трансферный бонус в истории. Сумма выплаты может достигнуть 80 миллионов евро с учетом бонусов и комиссионных.
Однако неизвестно, какую позицию займут боссы ПСЖ, на данный момент Мбаппе отклонил 6 предложений о продлении соглашения.
Ранее стало известно, почему Мбаппе не оказался в Реале за 200 млн. евро.
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