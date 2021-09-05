Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Футбол (16 событий из 16) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
13:15 Ужгород - Полесье 0:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Авангард 2:0 Окончен
16:00 Николаев - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
16:00 Беларусь - Уэльс 2:3 Окончен
19:00 Болгария - Литва 1:0 Окончен
19:00 Албания - Венгрия 1:0 Окончен
19:00 Англия - Андорра 4:0 Окончен
19:00 Исландия - Македония 2:2 Окончен
21:45 Косово - Греция 1:1 Окончен
21:45 Испания - Грузия 4:0 Окончен
21:45 Швейцария - Италия 0:0 Окончен
21:45 Бельгия - Чехия 3:0 Окончен
21:45 Сан-Марино - Польша 1:7 Окончен
21:45 Германия - Армения 6:0 Окончен
21:45 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Альянс - Кривбасс -:- Запланирован
18:30 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
19:00 Азербайджан - Португалия -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Сербия -:- Запланирован

«Реал» может потерять крупную сумму, подписав Мбаппе следующим летом

Мадридский клуб заплатит самый высокий трансферный бонус в истории



Футбол Лига 1 (Франция)
5 сентября 12:22
«Реал» может потерять крупную сумму, подписав Мбаппе следующим летом
Килиан Мбаппе / Фото - teamtalk
«Реал» находится в процессе работы над трансфером форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

Мадридский клуб намерен подписать французского нападающего следующим летом на правах свободного агента, однако клубу все равно придется потратить весомую сумму на оформление контракта.

Скорее всего, «Реал» заплатит самый высокий трансферный бонус в истории. Сумма выплаты может достигнуть 80 миллионов евро с учетом бонусов и комиссионных.

Однако неизвестно, какую позицию займут боссы ПСЖ, на данный момент Мбаппе отклонил 6 предложений о продлении соглашения.

Ранее стало известно, почему Мбаппе не оказался в Реале за 200 млн. евро.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Килиан Мбаппе ПСЖ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер «Севильи»: «Пытались подписать Мбаппе в последний момент»
Тренер «Севильи»: «Пытались подписать Мбаппе в последний момент»
Футбол Примерa (Испания)
5 сентября 18:26
ПСЖ намерен подписать Кессье в качестве свободного агента
ПСЖ намерен подписать Кессье в качестве свободного агента
Футбол Лига 1 (Франция)
5 сентября 09:41
Легендарный аргентинский футболист пророчит Месси победу с ПСЖ в ЛЧ и возвращение в «Барселону»
Легендарный аргентинский футболист пророчит Месси победу с ПСЖ в ЛЧ и возвращение в «Барселону»
Футбол Лига 1 (Франция)
3 сентября 11:45
Недооценивает Украину? Дешам не планирует вызывать форварда на замену Мбаппе
Недооценивает Украину? Дешам не планирует вызывать форварда на замену Мбаппе
Футбол Чемпионат мира по футболу
3 сентября 10:27
Мбаппе не сможет сыграть с Украиной. Он уже покинул расположение сборной
Мбаппе не сможет сыграть с Украиной. Он уже покинул расположение сборной
Футбол Чемпионат мира по футболу
2 сентября 21:24
Бензема: «Рано или поздно Мбаппе будет играть за «Реал»
Бензема: «Рано или поздно Мбаппе будет играть за «Реал»
Футбол Примерa (Испания)
2 сентября 12:06

Новости: Футбол

Депортация прямо с поля. Полиция прервала матч Бразилия – Аргентина, чтобы задержать 4 игроков
Депортация прямо с поля. Полиция прервала матч Бразилия – Аргентина, чтобы задержать 4 игроков
Чемпионат мира по футболу
5 сентября 22:51
УАФ показала письмо, в котором приглашала Шевченко на встречу о продлении контракта
УАФ показала письмо, в котором приглашала Шевченко на встречу о продлении контракта
Сборная Украины
5 сентября 22:35
Павлов: «История с уходом Шевченко не делает чести нашему футболу»
Павлов: «История с уходом Шевченко не делает чести нашему футболу»
Сборная Украины
5 сентября 22:09
Защитник «Динамо» сменил игровой номер
Защитник «Динамо» сменил игровой номер
Украинская Премьер-лига
5 сентября 21:56
МЮ установил рекорд с продажами футболок Роналду
МЮ установил рекорд с продажами футболок Роналду
Премьер-Лига (Англия)
5 сентября 21:29
Отбор на ЧМ-2022. Англия разгромила Андорру благодаря дублю Лингарда
Отбор на ЧМ-2022. Англия разгромила Андорру благодаря дублю Лингарда
Чемпионат мира по футболу
5 сентября 21:13
Ярмоленко получил футболку сборной Украины с уникальным номером
Ярмоленко получил футболку сборной Украины с уникальным номером
Сборная Украины
5 сентября 21:05
Экс-игрок сборной Украины: «Почему инициатива после перерыва перешла к французам?»
Экс-игрок сборной Украины: «Почему инициатива после перерыва перешла к французам?»
Сборная Украины
5 сентября 20:56
Вице-президент «Металлиста»: «Через несколько лет увидите наших воспитанников в сборной»
Вице-президент «Металлиста»: «Через несколько лет увидите наших воспитанников в сборной»
Украинская Премьер-лига
5 сентября 20:22
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
58
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 07:17
17
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
30
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости