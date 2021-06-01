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«Реал» может вернуть бывшего тренера

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15:33
«Реал» может вернуть бывшего тренера
Карло Анчелотти / фото - Eurosport

Мадридский «Реал» готов пригласить на пост главного тренера Карло Анчелотти, сообщает журналист Gianluca di Marzio.

Переговоры с наставником «Эвертона» находятся на очень продвинутой стадии. О назначении итальянца может быть объявлено уже сегодня.

Анчелотти уже тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. За этот период он выиграл с командой Кубок Испании, Суперкубок UEFA, Клубный чемпионат мира, а также, принес «сливочным» заветную Десиму – десятый кубок Лиги Чемпионов в их истории.

Уход Зинедина Зидана сильно расстроил многих людей в клубе, но руководство считает, что Анчелотти обладает достаточным набором навыком и богатым опытом, что бы снова принести мадридцам крупные трофеи..

Напомним, капитан «Реала» Серхио Рамос может стать партнером Александра Зинченко по команде.

Павел Харченко
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Теги

Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол) Зинедин Зидан

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