«Реал» может вернуть бывшего тренера

Поиски нового коуча в самом разгаре

Карло Анчелотти / фото - Eurosport

Мадридский «Реал» готов пригласить на пост главного тренера Карло Анчелотти, сообщает журналист Gianluca di Marzio.

Переговоры с наставником «Эвертона» находятся на очень продвинутой стадии. О назначении итальянца может быть объявлено уже сегодня.

Анчелотти уже тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. За этот период он выиграл с командой Кубок Испании, Суперкубок UEFA, Клубный чемпионат мира, а также, принес «сливочным» заветную Десиму – десятый кубок Лиги Чемпионов в их истории.

Уход Зинедина Зидана сильно расстроил многих людей в клубе, но руководство считает, что Анчелотти обладает достаточным набором навыком и богатым опытом, что бы снова принести мадридцам крупные трофеи..

Напомним, капитан «Реала» Серхио Рамос может стать партнером Александра Зинченко по команде.