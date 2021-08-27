«Реал» начал готовить презентацию для Мбаппе

Приезд француза в Мадрид уже близко

Килиан Мбаппе / фото - Marca

Мадридский «Реал» начал подготовку к презентации потенциального новичка команды Килиана Мбаппе, сообщает издание Marca.

«Сливочные» планируют объявить о трансфере француза в воскресенье или понедельник.

Руководство испанского клуба надеется, что футболист не попадет в заявку ПСЖ на предстоящий субботний матч, что ускорит процесс его перехода.

Как ранее сообщалось, «Реал» предложил ПСЖ за Мбаппе 170 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами, и в Париже решили принять это предложение, так как контракт форварда истекает следующим летом.

Если все пройдет успешно, то игрока представят перед болельщиками уже после перерыва на матчи сборных. Рассматривается вариант с проведением этого мероприятия на клубной базе в Вальдебебас 9-10 сентября.

Но более предпочтительной является презентация футболиста на домашней арене «Сантьяго Бернабеу» перед матчем с «Сельтой» 11 сентября. Эта игра станет первой для «Реала» на родном стадионе с марта 2020 года (во время реконструкции арены «сливочные» проводили матчи на стадионе дубля команды «Альфредо ди Стефано»).

Окончательное решение примут после того, как выяснится, сколько людей разрешат пустить на стадион. По предварительным подсчетам заполняемость будет составлять около 40%, но есть вероятность, что испанские власти разрешат пустить фанатов на 70% мест.

Напомним, ранее сообщалось, что о трансфере Мбаппе могут объявить уже сегодня.