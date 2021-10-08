«Реал» нашел усиление защиты в «Манчестер Сити»

«Королевскому» клубу придется распрощаться с 45-ю миллионами евро

Эмерик Ляпорт / Фото: footballhd.ru

Центрбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Ляпорт является одной из главных трансферных целей «Реала», сообщает Calciomercato.



«Сливочные» видят в испанце достойное усиление защитной ланки. Действующий контракт защитника с «Ман Сити» рассчитан до 2025 года. Стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.

Напомним, что появилось условие, при котором «Реал» откажется от трансфера Киллиана Мбаппе.