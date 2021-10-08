«Реал» откажется от Мбаппе, если тот продлит контракт с ПСЖ
«Реал» нашел усиление защиты в «Манчестер Сити»
«Королевскому» клубу придется распрощаться с 45-ю миллионами евро
8 октября 15:42
Эмерик Ляпорт / Фото: footballhd.ru
Центрбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Ляпорт является одной из главных трансферных целей «Реала», сообщает Calciomercato.
«Сливочные» видят в испанце достойное усиление защитной ланки. Действующий контракт защитника с «Ман Сити» рассчитан до 2025 года. Стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.
Напомним, что появилось условие, при котором «Реал» откажется от трансфера Киллиана Мбаппе.
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